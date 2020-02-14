Трамп не станет увольнять генпрокурора, который пожаловался на его твиты

Президент США Дональд Трамп не станет увольнять генпрокурора Уильяма Барра, который ранее пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что Трампа никоим образом не беспокоили комментарии, а Барр, как и любой гражданин США, вправе публично выражать свое мнение, сообщает РИА «Новости».

Накануне Трамп уволил трех чиновников, которые давали показания по делу об импичменте.

Напомним, сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обвинению в воспрепятствовании работе конгресса, а также по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.