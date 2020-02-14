В Минздраве призвали приравнять вейпы к сигаретам

В Минздраве считают, что антитабачный закон должен быть распространен на электронные сигареты и вейпы.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным.

«Мы не видим тех ограничений в антитабачном законе, действующем антитабачном законе, которые не должны распространяться на электронные сигареты», — сказал замминистра здравоохранения Олег Салагай, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что речь идет о запрете продажи несовершеннолетним, о курении в общественных местах, а также о запрете рекламы.

Законопроект предлагает распространить положения антитабачного закона на электронные сигареты, в том числе и кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений. Власти считают, что есть необходимость в усилении административной ответственности ИП и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю над соблюдением данного законодательства. Нарушителей будут штрафовать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 30 человек скончались в США от вейпинга. Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, а заболевших уже около 1,5 тысячи человек.