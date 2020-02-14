Экс-сотрудник банка на Невском похитил 200 тысяч с карты клиента

В Петербурге сотрудники полиции задержали бывшего сотрудника банка ПАО «ВТБ», подозреваемого в мошенничестве с кредитными картами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне, 13 февраля, в городе на Неве был задержан 29-летний мужчина, ранее работающий главным финансовым консультантом в филиале банка «ВТБ» в доме №140 на Невском проспекте.

На рабочем месте злоумышленник использовал служебное положение и заключил кредитный договор с жительнице Петербурга. На ее имя оформили неперсонифицированную банковскую карту, которую злоумышленник оставил себе.

В октябре 2019 года он снял с этой карты 100 тысяч, а в ноябре — еще 100 тысяч.

Правоохранители проверяют злоумышленника на причастность к другим похожим преступлениям. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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