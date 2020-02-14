Почта России поможет найти родных героев-подводников

Сотрудники «Почты России» будут помогать в поиске адресов родственников подводников, погибших с 1941 по 1945 год в Финском заливе. Помощь будет организована в отделениях почти 45 регионов России. Что позволит значительно увеличить охват поисковых работ.

В настоящее время нашлись уже трое родственников подводников из Кировской и Рязанских областей. Они сами обратились в местных отделения почты. Стало известно, что 9 мая они будут в Кронштадте на шествии «бессмертного дивизиона». Об этом сообщает Победа РФ.

Вот уже 15 лет существует проект «Поклон кораблям Великой Победы», в рамках которого смогли установить личности более 700 подводников. В 2005 году создание проекта инициировали: «Российская Подводная Федерация», НП «Разведывательно-водолазный клуб» и общественная организация «Крымский мост». Цель данной акции – отдать дань памяти храбрым морякам-черноморцам, которые пали в годы Великой Отечественной войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в честь годовщины снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн.