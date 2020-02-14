Шведы хотят построить новый ЖК в Московском районе

Шведы хотят построить новый ЖК в Московском районе
Даты начала и завершения строительства неизвестны. Фото: pixabay

Шведский застройщик Bonava выкупил почти семь тысяч «квадратов» земли в Московском районе Петербурга. Там компания намерена построить новый жилой комплекс.

Как сообщает «Коммерсантъ», выкупленная земля расположена неподалеку от станции петербургского метрополитена «Московская», на Кузнецовской улице. Всего было выкуплено 6,8 тысяч квадратных метров земли. В ближайшее время застройщик приступит к разработке проектно-планировочной документации для строительства ЖК.

Компания не уточняет стоимость сделки. Остаются неизвестными и даты, когда начнется и закончится строительство домов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк может построить штаб-квартиру на намыве Васильевского острова.

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