В банке объяснили иск о банкротстве к матери скейтбордиста-инвалида

Кадр программы "Лучше всех" на Первом канале при участии сына предпринимательницы Максима.

Кадр программы "Лучше всех" на Первом канале при участии сына предпринимательницы Максима.

В АО «СМП Банк» прокомментировали исковое заявление о банкротстве к предпринимательнице Инне Лаллав. Женщина занимается обучением детей иностранным языкам и воспитывает 10-летнего сына, потерявшего ноги в раннем возрасте.

Как рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Группы СМП Банка, иск о банкротстве стал крайней мерой. Женщине были предложены различные способы решения проблемы, в том числе кредитные каникулы, отмена штрафов за просрочки по платежам и реструктуризация кредита. Однако идти на контакт она, как заявили в банке, отказывается.

«Мы продолжаем ждать от Инны ответных шагов в сторону банка, и готовы идти навстречу клиентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — подчеркнули в пресс-службе.

В кредитной организации добавили, что банк не имеет права прощать долги клиентов безосновательно. Это не отвечает интересам кредиторов и вкладчиков.

Сама Инна Лаллав комментарий по поводу банкротства пока не давала.

Ранее сообщалось, что АО «СМП Банк» подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о признании предпринимательницы Инны Лаллав банкротом. Лаллав — основательница школы-сада «1000 языков» для обычных и особенных детей. Женщина воспитывает приемного 10-летнего сына. Мальчик лишился ног в результате пожара, но это не помешало ему добиться успехов в скейтбординге.