ЦИК организует голосование по поправкам в Конституцию

Президент России поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию. Об этом было подписано соответствующее постановление. Помимо этого, Путин распорядился выделить ЦИК деньги из бюджета, отметив, что выделенная сумма, с учетом инфляции, не должна быть меньше той, что выделялась на выборы в 2018 году.

Напомним, в 2018 на выборы было выделено 17, 7 млрд рублей, а потрачено было 14 млрд 259 млн рублей.

Также, была поддержана идея о том, чтобы сделать день голосование выходным, поскольку по планам, оно пройдет в будний день. Сокращать при этом другие нерабочие дни не намерены. Президент отметил, что выходной не должен быть организован за счёт майских и новогодних праздников.

Пока что, вопрос, когда будет проведено голосование, остается открытым. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дату 27 апреля. А председатель КПРФ Геннадий Зюганов попросил не выбирать 22 апреля – в этот день будет отмечаться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина.

Помимо этого, голосование предлагалось провести в несколько дней. Но, пока что, аргументов в поддержку подобного решения мало. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме уверены, что большинство россиян поддержат поправки в Конституцию.