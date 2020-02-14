Отец-неплательщик, лишивший своего сына алиментов, лишится свободы

Поддержано обвинение Антона Минкевича по уголовному делу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга.

Было установлено, что мужчина, который был обязан выплачивать алименты в размере 25% от всех своих заработков, мало того, что не выплачивал алименты своему сыну, не пытался устроиться и на работу. Минкевич уже привлекался к административной ответственности в 2016 году. С 2018 года за подобные преступления же он не раз привлекался к ответственности уголовной. Горе-отец задолжал средств, на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, на сумму 58 тыс.рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина 11 лет не платил алименты сыну-инвалиду: неустойка превысила миллион.