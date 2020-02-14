«Россия» впервые выплатила Петербургу более 400 млн рублей дивидендов

Объем средств, которые получит городской бюджет за четвертый квартал 2019 года, еще предстоит оценить. Фото: pixabay.com

Объем средств, которые получит городской бюджет за четвертый квартал 2019 года, еще предстоит оценить. Фото: pixabay.com

Дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» в первый раз пополнила казну Северной столицы на 414,5 миллионов рублей, выплатив городу дивиденды.

Процент от прибыли авиакомпании «России» правительство Санкт-Петербурга получает, поскольку городу принадлежит часть акций. На сегодняшний момент организация перечислила дивиденды за девять месяцев прошедшего года. Об этом в пятницу, 14 февраля, рассказали в пресс-службе комитета имущественных отношений Северной столицы.

Сумму, которую «дочка» «Аэрофлота» выплатит за четвертый квартал 2019 года будет установлена на грядущем собрании директоров авиакомпании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что российские конструкторы соберут первую модель серийно производимого воздушного судна Ил-114-300 на базе предприятия «Сокол». На первоначальном этапе в проект вложили 400 миллионов рублей.