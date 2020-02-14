В Ленобласти застройщика ЖК «Жар-птица» подозревают в мошенничестве

Областная прокуратура организовала проверку в отношении девелопера ООО «Лекс». Застройщик собрал с вкладчиков средства, однако на землю, предназначенная под строительство, был наложен арест.

О нарушениях, выявленных при строительстве жилого комплекса «Жар-птица» во Всеволожском районе Ленинградской области, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили в пятницу, 14 февраля. Выяснилось, что еще в 2016 году «Лекс» заключил с участниками долевого строительства восемь договоров на общую сумму в 8,5 млн рублей.

Планировалось, что полученные средства будут вложены в возведение ЖК, но это не представлялось возможным, поскольку земля находилась под арестом. По версии правоохранительных органов, застройщик знал об этом, однако сознательно ввел дольщиков в заблуждение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга окончательно расторгли договор о компании, которая должна была застраивать парк на Смоленке.