В Ленобласти застройщика ЖК «Жар-птица» подозревают в мошенничестве

В Ленобласти застройщика ЖК &#171;Жар-птица&#187; подозревают в мошенничестве
В отношении девелопера возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Областная прокуратура организовала проверку в отношении девелопера ООО «Лекс». Застройщик собрал с вкладчиков средства, однако на землю, предназначенная под строительство, был наложен арест.

О нарушениях, выявленных при строительстве жилого комплекса «Жар-птица» во Всеволожском районе Ленинградской области, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили в пятницу, 14 февраля. Выяснилось, что еще в 2016 году «Лекс» заключил с участниками долевого строительства восемь договоров на общую сумму в 8,5 млн рублей.

Планировалось, что полученные средства будут вложены в возведение ЖК, но это не представлялось возможным, поскольку земля находилась под арестом. По версии правоохранительных органов, застройщик знал об этом, однако сознательно ввел дольщиков в заблуждение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга окончательно расторгли договор о компании, которая должна была застраивать парк на Смоленке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Всеволожский район жк "жар-птица" застройщик ленобласть мошенничество прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Иркутске задержали чиновника, разрешившего китайцам построить отель на ...
На Малоохтинском водитель вышел заменить колесо и попал под машину
В Ленобласти застройщика ЖК «Жар-птица» подозревают в мошенничестве
Ангелина Вовк пришла в московский ЗАГС с молодым возлюбленным
Медики узнали, как «разбудить» мозг человека в коме
В Выборге таможенники изъяли у контрабандиста 277 упаковок искусственных зубов
Житель Соснового Бора в приступе ревности насмерть забил супругу
Юлия Ахмедова призналась, что принимает антидепрессанты и посещает психолога