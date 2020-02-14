В Иркутске задержали чиновника, разрешившего китайцам построить отель на берегу Байкала

Глава туристического поселка на Байкале стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной выдачи разрешения на строительство гостиницы в экологической зоне гражданам Китая.

Александра Шамсутдинова, главу поселка Листвянка, задержали в пятницу, 14 февраля. По информации регионального Следственного комитета, он выдал китайцам разрешение на строительство трехэтажной гостиницы площадью 14 тысяч «квадратов» в центральной экологической зоне.

Отметим, что Шамсутдинов и раньше привлекался за аналогичное правонарушение. Тогда он выдавал разрешения на строительство частных жилых домов. Уголовное дело в его отношении было заведено в мае прошлого года. Тогда чиновника отправили под домашний арест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице по подозрению в мошенничестве задержан муниципальный депутат.