В Курортном районе Петербурга обновят более 120 домов

В течение 2020 года капитальный ремонт ждет 128 «хрущевок» и деревянных домов в Курортном районе Северной столицы.

На работы по приведению в порядок зданий будет выделено более миллиона рублей. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе районной администрации. В частности, помощь получат старые здания, как, например, жилой дом №22 литера В по улице Восстания в городе Зеленогорск. Он был сдан в эксплуатацию немногим больше ста лет назад — в 1917 году.

Так, на выделенные из городского бюджета средства в доме отремонтируют электроснабжение и подачу тепла. В общей сложности в перечень программы внесли 128 зданий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в апреле 2020 года планируется завершить ремонтные работы в доме Мурузи по адресу Литейный проспект, 24. Ремонт фасада начался еще весной прошлого года.