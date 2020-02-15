Госсекретарь США назвал Санкт-Петербург «непривлекательным» для бизнесменов

Майк Помпео на встрече с Владимиром Путиным в мае 2019 года. Фото: kremlin.ru

Майк Помпео на встрече с Владимиром Путиным в мае 2019 года. Фото: kremlin.ru

Майк Помпео, госсекретарь Соединенных Штатов, назвал Петербург «непривлекательной» средой для предпринимателей, отметив, что бизнесмены предпочитают города Америки.

Свою точку зрению политик высказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции в субботу, 15 февраля. Слова Помпео приводит «РИА Новости». Госсекретарь Америки отметил, что предпринимателям комфортнее учиться и развивать бизнес в «свободных государствах». Именно поэтому, считает Помпео, они предпочитают Кембридж и Кремниевую долину Санкт-Петербургу.

Так политик отреагировал на слова о «смерти мозга» НАТО, подчеркнув, что «Запад побеждает, мы побеждаем вместе». Ранее о серьезных проблемах внутри НАТО говорил лидер Франции Эммануэль Макрон.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп уволил дипломата, который выступал свидетелем по делу об импичменте.