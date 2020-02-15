Кукольный театр «Бродячая собачка» обзаведется второй площадкой на проспекте Стачек

Петербургский театр кукол «Бродячая собачка» получит к своему юбилею вторую площадку. Об этом заявил петербургский губернатор Александр Беглов во время визита в Кировский район.

По словам главы города, Смольный выделит кукольному театру новые помещения вблизи от основной сцены — в доме №75 по проспекту Стачек. Губернатор отметил, что в этом году детский театр будет праздновать свое 30-летие.

ГБУ «Театр кукол «Бродячая собачка» одним из первых театров в Петербурге начал делать постановки для юных зрителей. Театр часто работает с инвалидами, сиротами, а также с многодетными, малообеспеченными и неблагополучными семьями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор побывал в новом детском центре реабилитации в Кировском районе.