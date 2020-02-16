Жители России назвали «Аритмию» лучшей мелодрамой

По итогам голосования, проведенного порталом «Кино Mail.ru», лучшей отечественной мелодрамой последних 20 лет стала «Аритмия».

Зрители оказались растроганы игрой Ирины Горбачевой и Александра Яценко, рассказывающих о бытовой драме медицинских работников. Кроме «Аритмии» лидирующие позиции в списке заняли «Приходи на меня посмотреть», «Благословите женщину», «Неадекватные люди», «Он — дракон», и «Два дня».

Аналогичный опрос проводился по зарубежным мелодраматическим картинам. Среди заграничных кинокартин самой трогательной участники голосования сочли «Дневник памяти» 2004 года, снятый Ником Кассаветисом по одноименному произведению Николаса Спарка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области стартовали съемки нового комедийного фильма, главную роль в котором исполняет Дмитрий Нагиев.