В Москве мужчина с ножом ранил двоих в храме

Мужчина с ножом совершил нападение в храме. Фото: Baltphoto

Мужчина с ножом совершил нападение в храме. Фото: Baltphoto

В храме Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве произошло нападение. Мужчина с ножом ранил двоих в воскресенье, 16 февраля.

Пострадавшими оказались помощники настоятеля. С места происшествия их госпитализировали. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство» и «побои», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемый в нападении задержан. Им оказался 26-летний житель Липецкой области. По предварительным данным, он находился в неадекватном состоянии.

В результате обыска у него обнаружили неизвестные вещества растительного происхождения. Изъятое направлено на экспертизу, пишет ТАСС. Полиция также изъяла нож и перчатки, принадлежавшие задержанному.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга мужчина выстрелил из травматического пистолета в оппонента.