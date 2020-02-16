В Москве мужчина с ножом ранил двоих в храме

В храме Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве произошло нападение. Мужчина с ножом ранил двоих в воскресенье, 16 февраля.
Пострадавшими оказались помощники настоятеля. С места происшествия их госпитализировали. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство» и «побои», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Подозреваемый в нападении задержан. Им оказался 26-летний житель Липецкой области. По предварительным данным, он находился в неадекватном состоянии.
В результате обыска у него обнаружили неизвестные вещества растительного происхождения. Изъятое направлено на экспертизу, пишет ТАСС. Полиция также изъяла нож и перчатки, принадлежавшие задержанному.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга мужчина выстрелил из травматического пистолета в оппонента.