Рейс из Петербурга в Нижний Новгород задерживается почти на 5 часов

Самолет авиакомпании «Ираэро», выполняющий рейс из Петербурга в Нижний Новгород, 16 февраля вылетит с задержкой. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулкво.

Покинуть Петербург самолет должен был в 19:00 по местному времени. Однако затем отправление перенесли. Новое время вылета — 00:40 17 февраля.

Причина задержки рейс IO 340 не уточняются. Регистрация пассажиров начнется в 22:40, а посадка — в полночь.

Помимо этого, в Пулково задерживаются рейс «Победы» в Махачкалу и два рейса авиакомпании S7 в Москву.

В Махачкалу самолет вместо 17:00 отправится в 18:05. Рейсы из Петербурга в Москву, по данным онлайн-табло, перенесли с 17:30 и 20:45 на 18:40 и 22:30 соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рейс из Парижа в Москву задержался из-за скандала в кабине пилотов. Члены экипажа устроили потасовку на борту.