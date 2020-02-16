Мужчина, расстрелявший семью в Калининграде, оставил записку

На клочке бумаги он писал, что хочет отомстить.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось в Калининграде у Центрального рынка. Мужчина расстрелял из охотничьего ружья семейную пару – мужчина и беременная женщина скончались на месте от серьезности полученных травм, а их 13-летний сын был госпитализирован и находится под наблюдением врачей. После нападения погиб и сам стрелок – он перестал дышать уже в реанимации.

В доме предполагаемого убийцы нашли записку, в которой он якобы излагал свое желание мстить. Подробности не разглашаются, но, по предварительным данным, стрелок и его жертвы могли скандалить из-за места торговли овощами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело расстрелявшего сослуживцев солдата- срочника рассмотрят в общем порядке.