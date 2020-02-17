В Петербурге уровень воды начал стремительно снижаться после подъема до 120 см

В Петербурге уровень воды начал стремительно снижаться после подъема до 120 см
Уровень воды в Горном, см. Фото: spun.fkpkzs.ru/

В Северной столице уровень воды в Неве начал снижаться после подъема до отметки в 120 сантиметров.

Подъем воды был зафиксирован в ночь с воскресенья на понедельник, 17 февраля. До отметки в 122 сантиметров он поднялся к 1:02.

Согласно данным на сайте комплекса защитных сооружений города на 5:16, он упал до отметки в 101 сантиметр.

Добавим, что в КЗС пока не сообщали, планируется ли закрытие затворов дамбы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Петербург вошел в число безопасных городов для торгового бизнеса.

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В Петербурге уровень воды начал стремительно снижаться после подъема до 120 см
Петербург вошел в число безопасных городов для торгового бизнеса
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