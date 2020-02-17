На трасса «Сортавала» опрокинулся автобус, ехавший из Петрозаводска в Финляндию

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Фото: pixabay.com

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Фото: pixabay.com

На автодороге «Сортавала» в Карелии опрокинулся туристический автобус. В салоне находились 19 россиян, ехавших в Финляндию.

О случившемся вечером воскресенья, 16 февраля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Республики Карелия. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 319-м километре трассы «Сортавала». По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт оказался в кювете.

В салоне, помимо водителя, находилось 19 российских граждан, следующих в Финляндию. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Полиция выясняет детальные обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Кола» в Ленинградской области произошло столкновение маршрутного автобуса и большегруза. Один из пассажиров маршрутки получил травмы, ему потребовалась помощь врачей и госпитализация.