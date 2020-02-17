Шесть экс-кандидатов в МО «Новоизмайловское» остались без мандатов, несмотря на пересчет голосов

Шесть экс-кандидатов в МО &#171;Новоизмайловское&#187; остались без мандатов, несмотря на пересчет голосов
С момента проведения муниципальных выборов в Петербурге прошло более полугода, однако их результаты все еще пересматриваются. Фото: Baltphoto

Несмотря на решение городского суда Санкт-Петербурга, поддержавшего шесть экс-кандидатов в депутаты МО «Новоизмайловское», муниципалы так и не получили мандатов.

Возмущенные депутаты обратились с жалобой в ЦИК и СПбЦИК. Политики предполагали, что после пересмотра итогов выборов, прошедших в Петербурге 8 сентября 2019 года, муниципалы сразу получат полагающиеся им мандаты. Однако им ответили, что, хотя суд признал необходимость пересчета голосов, постановления о формировании нового состава не было.

Напомним, что, согласно итогам судебного заседания, состоявшегося 12 января, мандаты шестерых «единороссов» и двух самовыдвиженцев должны были получить четверо самовыдвиженцев и двое представителей партии коммунистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургского муниципального депутата подозревают в мошенничестве на 16 миллионов рублей.

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