Шесть экс-кандидатов в МО «Новоизмайловское» остались без мандатов, несмотря на пересчет голосов

С момента проведения муниципальных выборов в Петербурге прошло более полугода, однако их результаты все еще пересматриваются. Фото: Baltphoto

С момента проведения муниципальных выборов в Петербурге прошло более полугода, однако их результаты все еще пересматриваются. Фото: Baltphoto

Несмотря на решение городского суда Санкт-Петербурга, поддержавшего шесть экс-кандидатов в депутаты МО «Новоизмайловское», муниципалы так и не получили мандатов.

Возмущенные депутаты обратились с жалобой в ЦИК и СПбЦИК. Политики предполагали, что после пересмотра итогов выборов, прошедших в Петербурге 8 сентября 2019 года, муниципалы сразу получат полагающиеся им мандаты. Однако им ответили, что, хотя суд признал необходимость пересчета голосов, постановления о формировании нового состава не было.

Напомним, что, согласно итогам судебного заседания, состоявшегося 12 января, мандаты шестерых «единороссов» и двух самовыдвиженцев должны были получить четверо самовыдвиженцев и двое представителей партии коммунистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургского муниципального депутата подозревают в мошенничестве на 16 миллионов рублей.