В Финляндии рекордно возросло отмывание денег за 2019 год, большинство переводов — из России

В Финляндии рекордно возросло отмывание денег за 2019 год, большинство переводов &#8212; из России
Фото: pixabay.com

В Финляндии утверждают, что ежегодно через страну переводят сотни миллионов евро сомнительного происхождения. Значительное количество подозрительных средств поступает из России.

Финский Центр расследований подозрений в отмывании денег сообщает, что в течение 2019 года поступило более 64 тысяч заявлений о возможном отмывании денежных средств. Это на 25 тысяч больше, чем в 2018 году. Наиболее крупный «вклад» в финансовые махинации вносят россияне, а также британцы, эстонцы, французы и шведы.

Чаще всего из Финляндии средства уходят обратно в Россию, пишет yle.UUTISET. Помимо этого, «популярными направлениями» названы Кувейт, Латвия и Франция. Как правило, отмывание денег связано не с открыто криминальными преступлениями, такими как кража или наркоторговля, а с деятельностью серого сектора экономики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центральный банк РФ намерен изменить критерии, по которым определяются сомнительные переводы.

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