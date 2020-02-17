В среднем по России взносы на капремонт выросли на 10%

За 9 месяцев прошлого года тарифы на капитальный ремонт в стране увеличились, в среднем, на 6-10%. Сейчас минимальный взнос составляет 8,49 рублей за «квадрат».

Согласно данным Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, за три квартала 2019 года минимальный взнос на капремонт в России поднялся на 10,4% до 8,49 рублей.

Несмотря на разнящиеся сроки повышения тарифов, рост цен будет заметен в каждом регионе. На данный момент подорожание произошло уже в 54 субъектах страны, пишут «Известия». На сегодняшний день средний минимальный взнос составляет 7,7 рублей, что на 6% выше, чем в феврале прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщает о проверке управляющих компаний, проведенной прокуратурой Санкт-Петербурга. Ведомство убедилось, что компании назначают минимальную сумму взноса на капремонт, соблюдая законодательство.