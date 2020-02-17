Возбуждено уголовное дело после поджога шести автомобилей в Петербурге

В результате пожара были уничтожены две иномарки — Skoda Yeti и Mazda-3, остальные 4 автомобиля (Kia Rio, Fiat Punto, Nissan Tiida и Renault Kangoo) частично повреждены огнём. К счастью, помимо транспортных средств никто не пострадал, а огонь был ликвидирован. Сам инцидент произошёл 16 февраля во дворе дома 112 на Хасанской улице.

Сотрудники полиции выяснили, что во дворе находится видеонаблюдение. Записи с камер позволили установить, что к автомобилям подошёл неизвестный, который кинул горящий предмет и убежал.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Петербурге и Ленинградской области.

Преступника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный устроил серию автомобильных поджогов в Выборге. Поджог произошёл в ночь на 13 февраля.