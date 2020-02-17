Начальник полиции Москвы покидает свой пост

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве — начальник столичной полиции Сергей Плахих уходит в отставку. Об этом стало известно сегодня, 17 февраля.

Ранее была озвучена версия, что причиной отставки являются личные обстоятельства. Рапорт был подан сразу после Нового года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на своего собеседника.

Позже, начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал, что Плахих просто уходит на пенсию по выслуге лет.

Напомним, служить в органах внутренних дел Плахих начал с 1985 года, а должность начальника полиции Москвы получил в декабре 2017 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга изменит схему работы с отелями в вопросах о мигрантах. Гостиницы смогут информировать о мигрантах с помощью разного программного обеспечения.