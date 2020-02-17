Полиция Петербурга изменит схему работы с отелями в вопросах о мигрантах

Полиция Санкт-Петербурга исполнила постановление УФАС, согласно которому гостиницам и отелям предоставляется возможность информировать правоохранителей о мигрантах с помощью различных ПО.

Ранее данные об иностранцах могли поступать в управление МВД по Петербургу и области лишь с помощью Федерального гостиничного комплекса (ФГС), сообщили в ведомстве. Теперь полиция обязана взаимодействовать со средствами размещения вне зависимости от типа программного обеспечения, которое они используют.

Кроме того, стражи порядка подготовили для отелей и гостиниц рекомендации и соглашение об информационном сотрудничестве. Актуальную документацию можно найти на сайте регионального управления МВД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антимонопольная служба Петербурга обнаружила картельный сговор в сфере капитального ремонта.