Полиция Петербурга изменит схему работы с отелями в вопросах о мигрантах

Полиция Петербурга изменит схему работы с отелями в вопросах о мигрантах
Владельцев отелей просят обращаться в УФАС в случае повторных нарушений. Фото: pixabay.com

Полиция Санкт-Петербурга исполнила постановление УФАС, согласно которому гостиницам и отелям предоставляется возможность информировать правоохранителей о мигрантах с помощью различных ПО.

Ранее данные об иностранцах могли поступать в управление МВД по Петербургу и области лишь с помощью Федерального гостиничного комплекса (ФГС), сообщили в ведомстве. Теперь полиция обязана взаимодействовать со средствами размещения вне зависимости от типа программного обеспечения, которое они используют.

Кроме того, стражи порядка подготовили для отелей и гостиниц рекомендации и соглашение об информационном сотрудничестве. Актуальную документацию можно найти на сайте регионального управления МВД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антимонопольная служба Петербурга обнаружила картельный сговор в сфере капитального ремонта.

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Полиция Петербурга изменит схему работы с отелями в вопросах о мигрантах