Утром в Петербурге приоткрыли дамбу

Утром в Петербурге приоткрыли дамбу
Ранее затворы КЗС закрыли из-за угрозы наводнения. Фото: официальный сайт Дирекции КЗС

Ранним утром во вторник, 18 февраля, в Северной столице открыли водопропускное сооружение С-1 петербургской дамбы.

Как сообщают в Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС), пиковые значения подъема уровня воды были пройдены сегодня в три часа ночи. Учитывая стабильную тенденцию к дальнейшему понижению уровня, защитные затворы дамбы начали открывать почти в пять утра.

Согласно данным водомерного пункта у Горного университета на Васильевском острове на половину девятого утра, уровень воды в Неве составляет 122 сантиметра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений полностью закрыт. Решение принято в связи с усилением ветра в понедельник, 17 февраля. «В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности», — сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений.

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