МИД Украины: если Белоруссия хочет независимости, её ждет война с Россией

Если Белоруссия захочет оставаться независимой, её ждет война с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Мнение Пристайко озвучил в интервью пражскому еженедельнику Respekt. Он подчеркнул, что уже пару лет назад говорил о подобных рисках.

«Белоруссию ожидает тяжелое время», — сказал он.

Пристайко добавил, что уже обсудил риски войны с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тот, по словам украинского министра, дал понять, что «белорусские военные будут воевать».

У Белоруссии в случае нападения есть две возможности. Первое — с помощью иностранных партнеров оставаться разумными и спокойными и проиграть, второе — сразу начать воевать, заявил Пристайко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия опровергла слухи об объединении с Белоруссией в «сверхдержаву».