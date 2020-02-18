МИД Украины: если Белоруссия хочет независимости, её ждет война с Россией

МИД Украины: если Белоруссия хочет независимости, её ждет война с Россией
Глава МИД Украины Вадим Пристайко. Фото: Википедия

Если Белоруссия захочет оставаться независимой, её ждет война с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Мнение Пристайко озвучил в интервью пражскому еженедельнику Respekt. Он подчеркнул, что уже пару лет назад говорил о подобных рисках.

«Белоруссию ожидает тяжелое время», — сказал он.

Пристайко добавил, что уже обсудил риски войны с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тот, по словам украинского министра, дал понять, что «белорусские военные будут воевать».

У Белоруссии в случае нападения есть две возможности. Первое — с помощью иностранных партнеров оставаться разумными и спокойными и проиграть, второе — сразу начать воевать, заявил Пристайко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия опровергла слухи об объединении с Белоруссией в «сверхдержаву».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
белоруссия вадим пристайко война новости спб украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти проверят реку Лугу на загрязнение
В Ухане главный врач госпиталя умер от коронавируса
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Instagram создают «фейки» губернатора и главы муниципалитета ...
После стрельбы по машинам в Мурино возбудили уголовное дело
Житель Ленобласти сказал полицейским, что подложит взрывчатку и бросил трубку
У продавщицы угнали Range Rover за 3 млн на Земледельческой
В Петербурге мужчина попросил экскаваторщика закопать бочку с трупом матери