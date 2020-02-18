В Петербурге поймали виновника смертельного ДТП с пешеходом в Шушарах

Петербургская полиция задержала водителя, который сбил пешехода и скрылся с места дорожного происшествия. Сбитый мужчина скончался до приезда скорой.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, все произошло вечером 16 февраля возле дома №162 по Московскому проспекту. Там иномарка сбила 24-летнего пешехода, который, в результате ДТП, получил смертельные травмы. Водитель не остановился, скрывшись с места аварии.

Полиция провела расследования и обнаружила автомобиль «Ауди А5» Экспедиторском проезде. Машина была повреждена и брошена без госзнаков. Позже был установлен водитель иномарки.

На следующий день в Пушкинском районе задержали подозреваемого, им оказался 27-летний житель Шушар.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге похитителя авто отправили в колонию на два года.