В Минске ответили на слова Пристайко о «войне» Белоруссии с Россией

В Минске слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об угрозе войны между Россией и Белоруссией назвали не очень обдуманными.

Мелкие конфликты Москвы и Минска не должны перерасти в политические и военные, заявил председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.

«Им [Украине — прим. ред.] заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией», — приводит слова Давыдько «РИА Новости».

Отношения между Россией и Белоруссией Давыдько назвал непростыми. Однако возможность войны, по его словам, просто немыслима.

Он подчеркнул, что Белоруссия и Россия — братские народы и «за это надо держаться».

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что, если Белоруссия захочет оставаться независимой, её ждет война с Россией.