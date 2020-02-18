В Выборгском районе легковушка влетела в столб и задела пешехода

В Северной столице на пересечении 2-го Муринского проспекта с улицей Орбели произошло ДТП с участием легкового авто. Водитель не справился с управлением, влетел в столб и задел пешехода.

Все произошло во вторник, 17 февраля. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что легковушка заехала на тротуар.

Очевидцы предположили, что водитель не рассчитал скорость при развороте, в результате чего влетел в столб рядом с пешеходным переходом.

Автомобиль задел человека, пострадавший получил несерьезные травмы.

К месту аварии прибыли сотрудники ДПС и карета скорой помощи.

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