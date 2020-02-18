В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Штормовой ветер в Северной столице немного стих, в результате чего уровень погодной опасности понизился до желтого.
Сегодня, 18 февраля, резкие порывы ветра снизились до 18 м/с. Днем ранее порывы достигали до 25-28 м/с.
Как сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений, опасность наводнения миновала, дамбу было решено открыть. Однако вода продолжает оставаться на довольно высоком уровне. В Неве уровень превышает норму почти на 1,2 метра.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об объявлении оранжевого уровня погодной опасности.