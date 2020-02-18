Новосмоленская набережная уходит под воду, теперь там плавают утки

Новосмоленская набережная уходит под воду, теперь там плавают утки
Участок затопило, там плавают утки. Фото: twitter.com/lust_modified

В Петербурге жителям Василеостровского района приходится обходить стороной Новосмоленскую набережную. Из-за сильных осадков пешеходная часть полностью покрыта водой, теперь там «разгуливают» утки.

Дожди в городе идут второй день, а накануне горожан напугал настоящий ураган. Последствия стихии показали пользователи соцсетей. Ролик появился у одного из юзеров в Twitter.

«Андрюха, у нас флад, возможно криминал», — написал пользователь, где «флад» это транслитерация английского слова «наводнение».

Сама фраза является отсылкой к сериалу «Улицы разбитых фонарей».

На опубликованных кадрах видно, что по пешеходной части набережной теперь «прогуливаются» утка и селезень.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Сапсан» сбил мужчину у станции «Славянка».

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