Новосмоленская набережная уходит под воду, теперь там плавают утки

В Петербурге жителям Василеостровского района приходится обходить стороной Новосмоленскую набережную. Из-за сильных осадков пешеходная часть полностью покрыта водой, теперь там «разгуливают» утки.

Дожди в городе идут второй день, а накануне горожан напугал настоящий ураган. Последствия стихии показали пользователи соцсетей. Ролик появился у одного из юзеров в Twitter.

«Андрюха, у нас флад, возможно криминал», — написал пользователь, где «флад» это транслитерация английского слова «наводнение».

Сама фраза является отсылкой к сериалу «Улицы разбитых фонарей».

На опубликованных кадрах видно, что по пешеходной части набережной теперь «прогуливаются» утка и селезень.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «Сапсан» сбил мужчину у станции «Славянка».