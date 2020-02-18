В AliExpress составили типичный облик жителей России

Россияне чаще всего заказывали кроссовки, футболки, рюкзаки и поясные сумки. Фото: pixabay

Россияне чаще всего заказывали кроссовки, футболки, рюкзаки и поясные сумки. Фото: pixabay

Аналитики торговой площадки AliExpress изучили более 550 млн поисковых запросов граждан России и выяснили их предпочтения. За прошлый год россияне чаще всего заказывали кроссовки, футболки, рюкзаки и поясные сумки.

Москвичи отдавали предпочтение юбкам, боди и дождевикам. Стиль петербуржцев специалисты описали следующим образом: житель любит спортивные вещи, вместе с тем не против романтических и сексуальных нарядов. Пользователи часто искали чулки и корсеты.

Как сообщает РБК, россияне, проживающие в Новосибирске, покупали теплую одежду и косухи, в Нижнем Новгороде искали винтажные вещи и гаджеты. Жители Екатеринбурга чаще всего пытались найти косметические средства и кроссовки, а в Казани были востребованы платья, купальники и сумки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что AliExpress продолжает работать, несмотря на вспышку коронавируса.