В водоемах Петербурга и Ленобласти обнаружили опасно высокое содержание металлов

В январе 2020 года специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» исследовали пробы из 21 водного объекта на территории Петербурга и области.

В общей сложности было взято 50 проб. К счастью, экстремально загрязненных вод экологи не обнаружили. Однако специалисты заметили повышенное содержание меди, железа, цинка, марганца и алюминия. Так, предельно допустимый уровень меди был превышен в 44 пробах.

Помимо прочего, в реке Славянке обнаружили слишком большое содержание взвешенных веществ. Кроме того, в водоемах нашли превышение концентрации легкоокисляемых органических веществ, высокую концентрацию нитратного и аммонийного азотов и превышенное количество нефтепродуктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экологические активисты обнаружили опасное содержание фосфора в реке Луга Ленинградской области.