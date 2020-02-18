Эксперты рассказали, почему россиянам звонят застройщики

Теперь сайты, на которые заходят пользователи с телефона, могут «воровать» номера.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Обо всем сообщают «Известия», ссылаясь на экспертов. Из-за развития технология теперь возможно заполучить номер телефона, если человек заходит на сайт с мобильного устройства. Они как бы «перехватывают» данные, а затем человеку могут начать звонить с различными предложениями.

Уточняется, что сами компании могут и не иметь таких технологий, зато другие лица благодаря им получают номера и продают их. Чаще всего с проблемой нежелательных звонков сталкиваются люди, желающие приобрести недвижимость.

Эксперты просят россиян обращаться в Роскомнадзор и ФАС, так как подобные технологии нарушают сразу два закона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сеть «585» заплатит 200 тысяч за навязчивый спам.