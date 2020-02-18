В Сосновом Бору заметили следы росомахи

Некоторым посчастливилось повстречаться с крупным животным.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля. Обо всем рассказали в социальных сетях, пишет Metro. Росомаху заметили жители садоводства «Солнечное» недалеко от Соснового Бора. Большой зверь прогуливался рядом с домами, а, заметив людей, скрылся в лесу. Очевидица описала его как пушистое, коричневое и крупное животное. Она также поделилась снимками следов росомахи – они по размеру с человеческую ладонь, если не больше. Ленинградка призналась, что подумала сначала, что перед ней медвежонок.

Зоолог Павел Глазков отметил, что росомаха занесена в Красную книгу Ленинградской области – в регионе их проживает всего лет десяток. Эти хищники довольно опасные, поэтому жителям садоводства повезло, что он росомаха просто убежала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Гатчиной нашли осиротевшего медвежонка.