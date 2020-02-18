Россиянка нашла в туалете самолета миллион рублей

В отношении женщины возбудили уголовное дело, так как она пыталась присвоить деньги.

Об этом стало известно 18 февраля. Обо всем сообщает FlashSiberia, ссылаясь на собственные источники. Женщина летела рейсом Томск-Москва, когда обнаружила в туалете весьма крупную сумму денег – миллион рублей. Она не рассказала о находке экипажу, а просто присвоила их себе. В пакете лежали доллары и евро. О пропаже денег заявили люди, которые летели на свадьбу в Германию.

Женщину, которая их забрала, задержали оперативники. Она сразу признала свою вину и вернула все потерпевшим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Димитрова доверчивая пенсионерка отдала деньги «внуку на лекарства». Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали рецидивиста, который подозревается в обмане доверчивых пенсионеров.