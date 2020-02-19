Генпрокурор США может покинуть пост из-за твитов Трампа

Генпрокурор США Уильям Барр рассматривает возможность уйти с занимаемой должности из-за постов президента США Дональда Трампа в Twitter.

Речь идет о твитах главы Белого дома, которые касаются расследований министерства юстиции США, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

«Должностные лица администрации США заявили, что Барр, похоже, делится своей позицией с советниками в надежде, что президент (США) поймет, что ему необходимо прекратить публично оценивать текущие уголовные расследования минюста»,- пишет издание.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Дональд Трамп не станет увольнять генпрокурора Уильяма Барра, который ранее пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter. Она отметила, что Барр, как и любой гражданин США, вправе публично выражать свое мнение.

Ранее Трамп уволил трех чиновников, которые давали показания по делу об импичменте.

Напомним, сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обвинению в воспрепятствовании работе конгресса, а также по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.