Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин перешел в «Арсенал»

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал».

В составе «Арсенала» Лодыгин будет играть под номером 19, сообщили в пресс-службе «оружейников». Контракт с 29-летним вратарем рассчитан до окончания текущего сезона.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года. В январе прошлого года вратарь ушел в аренду в «Олимпиакос». Последним клубом Лодыгина был турецкий «Газиантеп». За «Зенит» он отыграл 164 матча. За плечами Лодыгина – несколько кубков и чемпионское звание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Лодыгин не планирует продлевать контракт, хотя речь об этом шла. Футболист решил, что пора что-то менять, поэтому покидает петербургский футбольный клуб. Он также рассказал в интервью, что в последнее время у него было тяжелое психологическое состояние.