Из-за погоды навигация в Петербурге может открыться раньше

Из-за погоды навигация в Петербурге может открыться раньше
Навигацию могут открыть раньше срока. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Навигация на реках и каналах Петербурга может открыться раньше. Причиной этого стала теплая погода. Лед на водоемах города так и не встал.

О возможном открытии рек и каналов для судоходства рассказал начальник Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Александр Радько в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он пояснил, что из-за отсутствия морозов лед так и не встал, водоемы уже сейчас очищаются от него.

Радько добавил, что выходить на лед, там где он сохраняется, нельзя. С начала зимы на водоемах города утонуло пять человек, трое из них — в 2020 году.

Для рыбаков на надувных лодках и катерах выход на открытую воду не запрещен, однако им стоит оценить риски. Не так давно в Лахтинском разливе погиб мужчина. Лодку его нашли спущенной, а самого рыбака со дна достали водолазы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выход на лед в Петербурге запрещен до 15 апреля. Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей.

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