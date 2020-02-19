Летописец Путина раскрыл свою зарплату

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Андрей Колесников, освещающий на протяжении 20 лет деятельность Владимира Путина, рассказал, сколько зарабатывает.

На вопрос о доходах он ответил в интервью Юрию Дудю на YouTube-канале «вДудь».

«Сейчас, трудно сказать… это меньше тех $8 тысяч, но больше нынешних $8 тысяч. Я бы так сказал», — признался Колесников.

Он пояснил, что работает в «Коммерсанте» не только специальным корреспондентом, но и заместителем генерального директора, потому получает сразу две зарплаты.

Дудь также упомянул, что ранее экс-гендиректор издательского дома «Коммерсантъ» Андрей Василев говорил, что зарплата Колесникова составляла $12 тыс. На что спецкор пояснил, что, когда эти цифры были озвучены, доход его был меньше.

«Тогда эти $12 тыс., которые на самом деле были не $12 тыс., а поменьше… Ну это было все-таки $8 тыс», — рассказал Колесников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на интернет-портале правовой информации опубликовали сведения о зарплате Дмитрия Медведева в Совете безопасности.