Проезжая часть улицы Турку получит новое освещение

Во Фрунзенском районе Петербурга установят новое освещение проезжей части улицы Турку. В данный момент ведется разработка проектной и рабочей документации.

Реконструкция наружного освещения запланирована на трехкилометровом участке. Он проходит от Белградской улицы до пересечения проспекта Славы и Софийской улицы (Гамбургской площади).

Вдоль дорожного полотна установят наружное освещение из нескольких десятков светодиодных светильников мощностью по 150 Вт каждый. Они будут смонтированы взамен устаревших натриевых, пояснили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

Помимо этого, планируется проложить сеть электроснабжения подземными кабельными линиями и установить металлические десятиметровые опоры.

Завершить разработку документации обещают в августе 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленсвет» модернизирует наружное освещение в Колпинском районе.