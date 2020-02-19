Вице-губернатор Евгений Елин возьмет под контроль комитет по труду и занятости

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин будет курировать деятельность комитета по труду и занятости.

Глава Санкт-Петербурга, Александр Беглов, уже подписал соответствующее постановление, сообщают в среду, 19 февраля в пресс-службе городской администрации. На данный момент полномочия и задачи комитета остаются без изменений.

Городской комитет по труду и занятости населения проводит государственную политику в сфере труда, занятости населения и трудовой миграции. В частности, обеспечивает соблюдение конституционных прав российских граждан на труд и предоставляет социальную защиту от безработицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по распоряжению губернатора в Северной столице увеличат финансирование для приютов, а также начнут развивать это направление, создавая новые.