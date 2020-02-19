В Ленобласти начали награждать ветеранов

Памятные медали в Ленобласти получат более 15 тысяч человек.

Сегодня, 19 февраля, состоялось награждение юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Вручал медали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Их получили ветераны, блокадники, труженики тыла и другие.

На церемонии губернатор подчеркнул, что медаль – это память о героях, павших в сражениях и их Бессмертном Подвиге, она для всех, кто отдал всё ради Родины и Великой Победы.

Сегодня были награждены 31 человек. Среди них бы Александр Перепелкин из Выборгского района, которому совсем недавно исполнилось 100 лет. Во время войны он защищал небо Ленинграда, был командиром зенитного взвода. Подробный список награжденных представлен на сайте правительства Ленинградской области. Помимо этого, было принято решение о введении дополнительной выплаты ветеранам в размере 7 тысяч рублей. Эти выплаты будут идти вдобавок к федеральным. Напомним, в честь юбилея Победы будет организована единоразовая выплата в размере 75 тысяч рублей.

Также, во время празднования будет бесплатным проезд в общественном транспорте для ветеранов и их сопровождающих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 350 тысяч петербуржцев получат выплаты к 75-летию победы.