«Свалки не будет»: в поселке Первомайское в Ленобласти проходит обсуждение реформы обращения с ТКО

&#171;Свалки не будет&#187;: в поселке Первомайское в Ленобласти проходит обсуждение реформы обращения с ТКО
Руководитель управления по обращению с отходами Ленинградской области Алексей Пименов на встрече с местными жителями. Фото: Online47.ru

В Выборгском районе Ленобласти с жителями поселка Первомайское обсуждают нашумевшую «мусорную реформу».

Региональный руководитель управления по обращению с отходами, Алексей Пименов, сразу сообщил местным жителям, что свалки и мусорного полигона на территории поселка не будет. Он отметил, что мусор не станут вывозить ни в Первомайское, ни в Выборгский район.

Более того, полигоны вообще не будут располагаться на территории Ленинградской области, сообщил Пименов. Он также объяснил, в чем отличие свалок и полигонов. Полигон оборудован специальным слоем, защищающим почву от проникновения вредных веществ, в то время как свалка — просто беспорядочное скопление отходов. Корреспондент online47.ru отмечает, что обсуждения проходят в спокойной, доброжелательной обстановке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Смольном учли жалобы и пожелания горожан по поводу реформы обращения с ТКО.

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