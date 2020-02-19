Ленинградская область готовит дома к капремонту

Ленинградская область готовит дома к капремонту
В программу по капремонту включены 3607 домов. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В марте будет проведено обследования многоквартирных домов в различных районах области. Сделано это будет для понимания и определения количества работ, которые необходимо будет произвести. Также, станет понятно, что будет необходимо ремонтировать в первую очередь.

Специалисты Фонда капремонта сосредоточены именно на многоквартирных домах, в которых проведение капитального ремонт назначено на период 2020-2021гг. Будет проверенна целостность фасадов, подвальные помещения, кровли, и другое. Об этом gazeta.spb.ru сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

С начала года были проверены дома в 11 районах Ленобласти. Среди них : Волосовский, Волховский, Выборгский, Кировский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский и Тосненский.

Краткосрочный план по реализации капитального ремонта в многоквартирных домах утвержден на период с 2020 по 2022 год. Примерная сумма на проведение необходимых работ составляет в 10,6 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что капитальный ремонт дома Мурузи на Литейном завершится к апрелю.

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