Ургант сравнил приход Собчак на «Первый канал» с эпидемией коронавируса

Иван Ургант пригласил на свою программу «Вечерний Ургант» главного врача «Первого канала», Елену Малышеву. Горячей темой для обсуждения, конечно же, стала эпидемия коронавируса.

Ведущий поинтересовался у Малышевой, как защититься от сегодняшней напасти. Сначала врач посоветовала строго соблюдать правила личной гигиены. Однако затем, шутя, поинтересовалась, какую именно напасть имеет ввиду Иван. Отвечая Малышевой, Ургант отпустил колкое замечание в адрес Ксении Собчак, которая недавно стала ведущей нового ток-шоу «Док-ток», сравнив её с коронавирусом.

Несмотря на приличные рейтинги, передача «Док-ток» вызвала негодование со стороны зрителей. При этом Ксения сохраняет дружеские отношения с Иваном и не так давно и сама была гостьей «Вечернего Урганта».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ургант подшутил в эфире своего ток-шоу над собственным отцом.