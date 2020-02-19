Ургант сравнил приход Собчак на «Первый канал» с эпидемией коронавируса

Ургант сравнил приход Собчак на &#171;Первый канал&#187; с эпидемией коронавируса
Фото: скриншот YouTube/Urgantshow

Иван Ургант пригласил на свою программу «Вечерний Ургант» главного врача «Первого канала», Елену Малышеву. Горячей темой для обсуждения, конечно же, стала эпидемия коронавируса.

Ведущий поинтересовался у Малышевой, как защититься от сегодняшней напасти. Сначала врач посоветовала строго соблюдать правила личной гигиены. Однако затем, шутя, поинтересовалась, какую именно напасть имеет ввиду Иван. Отвечая Малышевой, Ургант отпустил колкое замечание в адрес Ксении Собчак, которая недавно стала ведущей нового ток-шоу «Док-ток», сравнив её с коронавирусом.

Несмотря на приличные рейтинги, передача «Док-ток» вызвала негодование со стороны зрителей. При этом Ксения сохраняет дружеские отношения с Иваном и не так давно и сама была гостьей «Вечернего Урганта».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ургант подшутил в эфире своего ток-шоу над собственным отцом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вечерний ургант иван ургант коронавирус ксения собчак первый канал телевидение шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин заявил, что для Петербурга не жалко денег
В Росси заблокировали сервис, через который «минировали» здания в ...
Якубович предложил главе Минтруда жить на минимальную пенсию
Шатов покинет «Зенит» летом
Российских мужчин назвали одними из самых некрасивых в мире
В Ольховке после «постельного» пожара погибли два человека
Путин вспомнил о том, как работал с Собчаком
Ургант сравнил приход Собчак на «Первый канал» с эпидемией коронавируса