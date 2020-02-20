Запуск «Лыжных стрел» вновь отменяется из-за отсутствия снега

Запланированные поездки «Лыжных стрел» из Петербурга в Ленинградскую область в очередной раз отменили.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, причина отмены «Лыжных стрел» заключается в погодных условиях, в частности — отсутствии снега.

Электрички должны были развезти лыжников во второй половине февраля и марте. Однако, из-за аномально теплой зимы в регионе, они не состоятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первые «Лыжные стрелы» отправились из Петербурга 9 февраля. Поезда запустили в рамках сотрудничества АО «СЗППК» с Комитетом по физической культуре и спорту Петербурга.