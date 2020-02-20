Беглов пообещал утеплить старые панельные многоэтажки

Беглов пообещал утеплить старые панельные многоэтажки
Дом на улице Турку. Фото: google.maps

Петербургский губернатор Александр Беглов выдал поручение об утеплении панельных многоэтажных домов в городе после жалоб жильцов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, губернатор получил жалобу от жительницы дома №12/2 по улице Турку. Это произошло во время рабочего визита градоначальника во Фрунзенский район.

Женщина пожаловалась на трещины в панелях и низкую температуру в квартирах. По словам петербурженки, ранее в доме был произведен косметический ремонт, однако он не решил проблемы. Она настаивает на полной замене швов.

Беглов согласился с тем, что старые «панельки» являются городской проблемой. Глава Петербурга пообещал, что проблемный дом на улице Турку будет отремонтирован до конца текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область готовит дома к капремонту.

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